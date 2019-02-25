Дополнительные ясельные места появятся в Подмосковье

Около трех тысяч дополнительных ясельных мест появится в Подмосковье до конца года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 25 февраля.

По ее словам, сегодня во всех муниципальных образованиях созданы ясельные группы. Этого удалось добиться благодаря реализации проекта «Ясли — детям», рассказала она.

«Благодаря ему были созданы дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет: в 2017 году было открыто новых 713 групп в муниципальных, государственных и частных детских садах, а в 2018 году создано почти 10 тысяч дополнительных ясельных мест», — сказала министр.

Ольга Забралова резюмировала, что с каждым годом очередность в детские сады уменьшается.

В ноябре прошлого года власти анонсировали капремонт более 50 учреждений дошкольного образования Подмосковья.

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