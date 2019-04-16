Подмосковье заняло первое место среди регионов по числу новых рабочих мест

Первое место по числу новых рабочих мест заняло Подмосковье, за 2016-2018 годы здесь было создано 224 тысячи рабочих мест. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

На втором месте с показателем 216 тысяч расположилась Москва. Следом идет Краснодарский край (131,5 тысячи).

«Снижение безработицы в нашей стране связано с двумя факторами. С одной стороны, демографические процессы в течение большей части постсоветского периода носят, скорее, негативный характер, что обусловило сокращение рабочей силы. С другой стороны, развитие экономики России стимулирует создание новых рабочих мест», — говорится в исследовании.

По данным Росстата, за последние 10 лет было создано порядка 1,4 миллиона дополнительных рабочих мест, а за последние 15 лет — шесть миллионов.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал создание в области трех тысяч новых рабочих мест. По его словам, с этой целью власти прорабатывают инвестиционные контракты.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, регионе сегодня работают 46 центров занятости, которые оказывают населению помощь в трудоустройстве или переквалификации.