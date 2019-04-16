Россиянам предложили выбрать названия для новых автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» предложил жителям страны выбрать названия для новых моделей Lada на сайте компании и через соцсети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что свои варианты наименований может предложить любой желающий с 15 по 29 апреля, а также поделиться тем, какие ассоциации у него вызывают автомобили Lada.

Как уточняют в пресс-службе, ранее компания уже привлекала автомобилистов к выбору названий. Известно, что название Granta было выбрано из 60 тысяч предложенных вариантов.

Также указывается, что привлечение широкого круга участников к этому процессу позволит проверить «те идеи, что уже есть, сгенерировать новые мысли и еще более сблизить российских автолюбителей и марку Lada».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу в связи с ужесточением экологических норм в европейских странах.

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