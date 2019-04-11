Lada покинет Европу

«АвтоВАЗ» принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу, передает РИА Новости.

«В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе», — сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», отметив, что в какой-то момент компании придется покинуть европейский рынок на некоторое время.

При этом в компании подчеркнули, что не рассматривали Европу в качестве приоритетного региона. «АвтоВАЗ» делает основную ставку на страны СНГ, Латинскую Америку и Ближний Восток.

По итогам 2018 года продажи Lada за рубеж выросли на 57 процентов — до 38 тысяч штук. Машины поставляются в 34 страны, в прошлом году этот список пополнили Турция, Тунис, Чили и Куба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!