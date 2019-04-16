Часть задержанных в Южной Корее моряков вернулась в Россию

Трое моряков с задержанного в Южной Корее судна «Палладий» вернулись в Россию. Об этом сообщил председатель Российского профсоюза моряков Николай Суханов, передает РИА Новости.

По его словам, моряки, в отношении которых не производилось судебное разбирательство, обратились в посольство России и передали заявление в страховую компанию. Она, в свою очередь, приобрела им билеты на самолет и выплатила зарплату за четыре месяца. У россиян подошли к концу трудовые контракты, им не выплачивались деньги, а судовладелец ранее отказывался нести расходы по тратам на билеты.

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В начале марта пятерых задержанных моряков, включая судовладельца, приговорили к тюремному сроку.

В августе 2018 года судно «Палладий» было задержано на выходе из южнокорейского порта Пусан за долги по зарплате. Общая сумма задолженности восьми членам экипажа за пять месяцев составляла 250 тысяч рублей.

В том месяце «Палладий» вышел в море из-за приближения тайфуна и позднее должен был вернуться. Вместо этого члены экипажа попытались уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, проигнорировав предупреждения властей. Для задержания судна был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом. Сообщалось, что команда оказала сопротивление.

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