На Украине сорвали покушение с вооруженным пулеметом пикапом

Задержанная 15 апреля под Киевом вооруженная группа готовила покушение на львовского криминального авторитета Владимира Дидуха. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.
Среди пойманных — ранее судимый Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу Цвик, Владимир Билык и Андрей Солтис. При задержании они пытались стрелять из огнестрельного оружия, уточняет РБК Украина. Информации о пострадавших нет.
По данным «Украинской правды», задержанные готовили нападение в течение трех месяцев. В ходе подготовки они арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет ДШК и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.
По словам депутата Верховной Рады Антона Геращенко, злоумышленники планировали «убийство из мотивов мести». «Эта группа переоборудовала джип Toyota Prado под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более трех километров», — написал Геращенко в Facebook.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали злоумышленников недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook сообщила, что задержание группы не связано с личностью Зеленского.