На Украине сорвали покушение с вооруженным пулеметом пикапом

Задержанная 15 апреля под Киевом вооруженная группа готовила покушение на львовского криминального авторитета Владимира Дидуха. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

Среди пойманных — ранее судимый Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу Цвик, Владимир Билык и Андрей Солтис. При задержании они пытались стрелять из огнестрельного оружия, уточняет РБК Украина. Информации о пострадавших нет.

По данным «Украинской правды», задержанные готовили нападение в течение трех месяцев. В ходе подготовки они арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет ДШК и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

По словам депутата Верховной Рады Антона Геращенко, злоумышленники планировали «убийство из мотивов мести». «Эта группа переоборудовала джип Toyota Prado под своеобразную "‎тачанку"‎, установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более трех километров», — написал Геращенко в Facebook.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали злоумышленников недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook сообщила, что задержание группы не связано с личностью Зеленского.

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