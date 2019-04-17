McDonald's попросил провести пенсионную реформу в Бразилии

Крупнейший в мире франчайзинговый оператор McDonald's — Arcos Dorados — обеспокоен угрозой росту потребления в Бразилии. Об этом пишет Bloomberg.

«Бразилия является нашей главной заботой, и мы внимательно следим за эволюцией макросреды, поскольку она является нашей основной движущей силой», — заявил генеральный директор компании Серхио Алонсо.

По его словам, проблема возникает тогда, когда ожидания, стимулирующие потребление, не сопровождаются экономической политикой. Алонсо отметил, что сейчас все внимание направлено на пенсионную реформу Бразилии. Если она не будет одобрена до августа, это убьет зарождающий рост потребления в стране, уверен он.

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Реформирование бразильской пенсионной системы направлено ​​на экономию более одного триллиона реалов (256 миллиардов долларов) в течение следующих десяти лет. По словам Алонсо, сейчас потребление растет исходя из ожиданий того, что экономика получит иностранные инвестиции, как только Конгресс проведет пенсионную реформу.

По данным Instituto Foodservice Brasil, потребительские расходы в четвертом квартале на услуги общественного питания увеличились на 3,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6 процента в годовом исчислении.

Arcos Dorados планирует инвестировать в Латинскую Америку до конца 2019 года порядка 300 миллионов долларов, причем примерно две трети средств будет потрачено в Бразилии. По словам гендиректора компании, отсутствие реформ может испортить его план потратить эти деньги на создание франшизы McDonald's на крупнейшем рынке из 20 стран.

В соответствии с реформой, в частности, предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 — для женщин. Сейчас пенсия в полном объеме начисляется бразильцам по формуле 85/95: для мужчин необходимо, чтобы сумма возраста и рабочего стажа, во время которого производились отчисления в пенсионный фонд, была не менее 95 лет, для женщин такая сумма должна составлять 85.

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