Назван надежный способ избежать конфликтов на борту самолета

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что командиры воздушных судов в праве снимать любого пассажира с рейса, если это позволит избежать дальнейших проблем на борту. Такую точку зрения он высказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру», комментируя скандал разразившийся после снятия с рейса народного артиста России Александра Панкратова-Черного.

«У него на это были все основания. Командир отвечает за безопасность каждого пассажира и несет уголовную ответственность. Если были какие-то предпосылки дебоша, и он бы не принял все меры, чтобы эту ситуацию предотвратить, то он бы потом отвечал», — пояснил эксперт. «Если человек уже на земле ведет себя неадекватно, то что может произойти в воздухе? Там же начнутся перепады давления. Он [пилот] поступили правильно и законно», — подчеркнул Гусаров.

Он также добавил, что если пассажир не подчиняется требованиям экипажа, он автоматически нарушает правила безопасности. По словам Гусарова, персонал вообще не обязан наливать алкоголь, если не считает нужным.

«Если попросишь бокал шампанского, они могут налить. Но если экипаж увидит, что человек неадекватен, то они в праве отказать. Это не ресторан, а бортовой сервис, и в билете не написано, что ему полагается 200 грамм водки. Это не прописано в обязательствах авиакомпании», — заключил он.

Ранее 17 апреля в сети появилось видео конфликта Александра Панкратова-Черного c персоналом самолета, следовавшего из Барнаула в Москву. На кадрах видно, как актер на повышенных тонах общается со стюардессой и бортпроводником, в то время как стоящая рядом с ним женщина пытается проводить его обратно к месту в салоне.

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