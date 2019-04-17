Жена Панкратова-Черного назвала причину снятия его с рейса

Юлия Монахова, жена народного артиста России Александра Панкратова-Черного, рассказала, почему ее супруга попросили покинуть самолет, летевший из Барнаула в Москву. Об этом сообщает «Звезда» в среду, 17 апреля.

По ее словам, актера решили снять с рейса, так как у него возник конфликт с бортпроводником. «И совершенно незаслуженно, непонятно почему, ничего не могу понять», — отметила она.

Монахова добавила, что после инцидента ее муж вылетел в Москву следующим рейсом. 18 апреля он примет участие в постановке в Санкт-Петербурге.

Ранее в среду Панкратова-Черного сняли с самолета из-за «неадекватного поведения». Актер, в свою очередь, отметил, что всего лишь попросил «100 граммов водки, воду и салатик», на что бортпроводник заявил, что он пьян.

Выслушав замечание, артист решил рассказать о случившемся остальным пассажирам, они в ответ захлопали ему. После этого появились двое полицейских, которые составили протокол и потребовали от Панкратова-Черного выйти из самолета.

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