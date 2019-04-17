Панкратова-Черного выгнали из самолета из-за «неадекватного поведения»

Раньше всех. Ну почти. / Telegram

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного попросили покинуть самолет, следовавший из Барнаула в Москву, из-за «неадекватного поведения». Об этом сообщает агенство «Москва».

Актер утверждает, что вел себя нормально и всего лишь попросил выпить спиртного. «Я сел в бизнес-класс, подошла стюардесса — попросил 100 граммов водки, воду и салатик. Потом подошел мальчик и попросил покинуть самолет, потому что я неадекватно себя веду. Я спросил, в чем моя неадекватность. Мне сказали, что я пьян», — заявил Панкратов-Черный.

После замечания стюардессы артист обратился к остальным пассажирам в самолете и рассказал о случившемся. В салоне ему похлопали, но затем к нему подошли двое полицейских, составили протокол и потребовали покинуть воздушное судно.

Стражи порядка тоже не ответили на вопрос Панкратова-Черного о том, в чем именно он провинился. В итоге он отправился в гостиницу. «Самое обидное, что это произошло в моем родном Барнауле. Мне кажется, это какая-то провокация», — заключил артист.

Ранее в апреле исполнитель был госпитализирован в Москве. Он подтвердил, что перенес хирургическое вмешательство, но заверил поклонников, что у него нет серьезных проблем со здоровьем.

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