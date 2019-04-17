Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Народный артист России Александр Панкратов-Черный, которого попросили покинуть самолет, следовавший рейсом Барнаул — Москва, рассказал, что это не первый подобный инцидент в его жизни. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам актера, он уже сталкивался «с таким хамским отношением». Панкратов-Черный вспомнил, как недавно собирался лететь в Мурманск, однако на стойке в аэропорту «мальчик» сказал ему, что он опоздал.

«Мне кажется, это целенаправленно они специально унижают известных людей, чтобы с позором их выводили, эти щенки, ведь им по 25 лет, а мне уже почти 70, получают удовольствие, хихикают», — предположил Панкратов-Черный. Он вспомнил, что с артистом Василием Лановым случилась похожая история, когда его не пустили на борт из-за размера ручной клади.

Ранее в среду, 17 апреля, Панкратова-Черного сняли с рейса из-за «неадекватного поведения». Актер заявил, что всего лишь попросил у стюардессы «100 граммов водки, воду и салатик», после чего появился бортпроводник, который назвал его пьяным. Когда артист встал и рассказал пассажирам об инциденте, появились полицейские, составили протокол и попросили артиста покинуть самолет.

Позднее жена Панкратова-Черного пояснила, что его сняли с рейса не из-за алкогольного опьянения, а из-за конфликта с бортпроводником. Инцидент также прокомментировали представители авиакомпании «Аэрофлот», заявив, что артист «по внешним признакам находился в состоянии опьянения».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!