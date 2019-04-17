Конфликт Панкратова-Черного с персоналом самолета попал на видео

Конфликт народного артиста России Александра Панкратова-Черного c персоналом самолета, следовавшего из Барнаула в Москву, попал на видео. Запись оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, как актер на повышенных тонах общается со стюардессой и бортпроводником, в то время как стоящая рядом с ним женщина пытается проводить его обратно к месту в салоне.

«Сто грамм заказал, и вдруг подходит девочка и мальчик голубенький и говорит: "А вы пьяны, мы вам не можем дать сто грамм". В бизнес-классе не могут сто грамм дать и обвиняют в алкоголизме. Твари!» — говорит Панкратов-Черный.

Под конец видео одна из пассажирок обращается к персоналу. «Молодое поколение, вы зря так с ним поступили», — отмечает она.

17 апреля стало известно, что Панкратова-Черного сняли с рейса, следовавшего из Барнаула в Москву, из-за «неадекватного поведения». Актер заявил, что всего лишь попросил «сто грамм водки, воду и салатик», а бортпроводник решил, что он пьян. Позднее полицейские попросили его выйти из самолета.

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