Кокорин извинился перед Паком в зале суда

Футболист Александр Кокорин извинился в суде перед потерпевшим директором департамента Минпромторга России Денисом Паком. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает ТАСС.

По словам Кокорина, с момента их конфликта прошло много времени и он хотел бы «по-человечески» помириться с чиновником. Кроме того, он готов возместить потерпевшему ущерб.

В среду, 17 апреля, Пак впервые прибыл на заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, чтобы рассказать о конфликте со спортсменами в «Кофемании».

По его показаниям, утром 8 октября он пришел в кофейню и оказался в нескольких метрах от шумной компании, которая вела себя «по-хамски» и выкрикивала «Gangnam Style» в его адрес. В ответ на его замечание Кирилл Кокорин стал нецензурно ругаться, а его старший брат, Александр, взял стул и ударил его по руке и голове.

Также он отметил, что во время конфликта от компании футболистов слышались выкрики «убью», «повезло, что остался жив».

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с другим футболистом — нападающим «Зенита» Александром Кокориным — являются фигурантами двух дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». По данным следствия, в октябре 2018 года спортсмены напали на водителя ведущей Первого канала, а затем — на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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