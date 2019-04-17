В Кремле сменился куратор Украины

Начальником кремлевского управления по приграничному сотрудничеству назначен Алексей Филатов, сменивший на этой должности Олега Говоруна. Соответствующий указ 17 апреля подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Управление президента по приграничному сотрудничеству было создано в октябре 2018 года. Оно было преобразовано из управления по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, частично признанными Абхазией и Южной Осетией.

В том же месяце политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказывал РИА Новости, что в новом управлении создан департамент по сотрудничеству с Украиной. По его словам, управление курирует помощник президента России Владислав Сурков, который и инициировал реорганизацию этой структуры.

«Вряд ли это сотрудничество сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле», — отмечал Чеснаков, подчеркивая, что украинское направление остается в ведении Суркова.

Алексей Филатов до повышения был заместителем начальника этого управления. На этой должности чиновник, как писал в апреле РБК, курировал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Тогда же издание сообщило, что Говорун вскоре покинет пост куратора Украины в Кремле.

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