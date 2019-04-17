Россиян решили оградить от моментальных онлайн-лотерей

Министерство финансов России предложило запретить продажу билетов моментальных лотерей в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства.

Моментальная или бестиражная лотерея — это лотерея, в которой информация о выигрыше или проигрыше заложена в билете сразу, но ее участник сможет узнать результат только после покупки. Как следует из законопроекта Минфина, под видом таких лотерей в cети зачастую устраиваются нелегальные азартные игры.

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Кроме того, ведомство предложило ограничить максимальный размер призового фонда каждой лотереи 70 процентами от ее выручки. Также уточняется, что целевые отчисления от лотерей должны уходить в федеральный бюджет.

В настоящее время в России официально разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минфин и Минспорт.

В начале апреля специалисты подсчитали, жители каких российских регионов чаще других выигрывают в лотереи. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Краснодарский край и Челябинская область.

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