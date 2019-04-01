Названы самые удачливые и невезучие регионы России

Распространители лотереи «Русское лото» проанализировали, сколько победителей розыгрыша проживает в каждом из субъектов России. Больше всего «лотерейных миллионеров» оказалось в Санкт-Петербурге, приводит результаты исследования РБК.

По информации издания, в 18 районах Санкт-Петербурга проживает 64 победителя розыгрыша, среди которых — семья пенсионеров, получившая 500 миллионов рублей в новогоднем тираже. Вторым по удачливости стал Краснодарский край: там на каждый район приходится по два победителя. Третье место заняла Челябинская область, где в каждом районе — по «лотерейному миллионеру», а в некоторых — по два.

В Москве организаторы лотереи насчитали 144 победители в 125 районах. В исследовании также отмечается процент выигрыша в Крыму.

Меньше всего выигрышей насчитывается в Магаданской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области. В последней ни один из жителей ни разу за время существования «Русского лото» не выигрывал миллион.

Исследование проводилось компанией «ТК "Центр"», занимающейся распространением государственных лотерей и включающей в себя бренды «Государственные спортивные лотереи», «Спортлото» и «Русское лото». Исследователи использовали данные, полученные «Русским лото» за 25 лет существования.

В марте в Федеральной службе государственной статистики назвали самые «ленивые» регионы России. Оказалось, что меньше всего работают жители Республики Алтай. Средняя продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа. Следом идут Карелия и Республика Коми (33,4 и 34,1 часа соответственно). Наиболее трудолюбивыми оказались севастопольцы — там этот показатель составляет 39 часов в неделю.

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