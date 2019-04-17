Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».

По информации издания, инцидент произошел 12 апреля. Автомобиль женщины преградил проезд Mercedes хоккеиста. Обухов дважды подходил к пострадавшей и наносил удары. По ее словам, медики диагностировали у нее ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга.

Обухов отказался от комментариев. В телефонном разговоре с пострадавшей он обвинил женщину в случившемся. В полиции заявили, что начали проверку обстоятельств происшествия.

Обухов выступал за «Ак Барс» с 2005-го по 2011-й, и с 2012-го по 2018 год. В его составе хоккеист стал чемпионом России (2006) и трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). В прошлом сезоне он перешел в клуб Высшей хоккейной Лиги «Барс», где провел 13 матчей и был отчислен из состава за неудовлетворительную игру. После этого спортсмен уехал в Словакию, но не смог пройти просмотр в клубе «Дукла».

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