Умер украинский историк и диссидент Валентин Мороз

Во Львове скончался украинский историк, писатель и диссидент Валентин Мороз. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 17 апреля, со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Он умер в возрасте 83 лет. Причина смерти не уточняется.

Мороз родился 15 апреля 1936 года. Он окончил исторический факультет Львовского университета, после чего поступил в заочную аспирантуру. В 1965 году был приговорен к четырем годам лагерей за антисоветскую агитацию и пропаганду. В 1970 году его снова арестовали и приговорили к девяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. В 1979 году его вместе с еще четырьмя политзаключенными обменяли на двух граждан СССР, которые обвинялись в США в шпионаже. Пожив в США и Канаде, в 1990 году публицист вернулся на Украину.

За свою жизнь Мороз написал более 30 книг. Среди его работ — «Украина в ХХ веке», «Национализм ХХ века», «Cталин и коллективизация», «Создание ОУН», «Пацификация в Галичине».