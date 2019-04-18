Эксперты признали рост спроса на алюминиевый сплав восьмой серии

В России увеличивается использование проводки из алюминиевого сплава восьмой серии. Такие данные прозвучали в ходе форума «Электро-2019», сообщает пресс-служба Алюминиевой Ассоциации.

Участники мероприятия также отметили, что кабельно-проводниковая продукция из сплавов успешно используется в странах Европы, Америки и Китае. Сплав, являющийся совместной разработкой РУСАЛа и ВНИИКП, позволил вывести на отечественный рынок продукцию, не уступающую по характеристикам аналогам из других материалов при меньшей стоимости, отсутствии контрафакта на рынке. На текущий момент, производством кабелей из алюминиевого сплава занимаются крупнейшие предприятия отрасли, включая компании «Москабельмет», «Ункомтех» и «Камский Кабель».

Одним из главных вопросов конференции стала возможность применения алюминиевой кабельной продукции в соответствии с текущими нормативами и разрешительной документацией. Так, по мнению, участников мероприятия, среди которых были проектировщики и инженеры, на сегодняшний день можно констатировать высокую степень соответствия алюминиевой проводки действующим нормативам и стандартам.

«Доля контрафактной продукции на рынке пока остается достаточно высокой. Применение кабеля из нового алюминиевого сплава позволяет застройщикам избежать этой проблемы, тем самым повышая пожаробезопасность объекта», — считает генеральный директор «Москабельмета» Павел Моряков

Ежегодно в России вводится более 70 миллионов квадратных метров жилых площадей. Использование кабельно-проводниковой продукции на основе алюминиевых сплавов восьмой серии позволяет сэкономить на строительстве одного жилого дома около 6 миллионов рублей, отмечается в сообщении Алюминиевой Ассоциации.