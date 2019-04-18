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Задержание соратников полковника Квачкова попало на видео

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ren.tv

Задержание соратников отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова попало на видео. Ролик, в четверг, 18 апреля, опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники правоохранительных органов проникают в квартиру, где находятся мужчины и скручивают двоих из них на полу, заковав в наручники. После этого в помещении проводятся обыски с собакой, в результате которых обнаруживается почтовая переписка с Квачковым и оружие, в частности гладкоствольное ружье «Сайга».

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