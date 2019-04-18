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Соратники полковника Квачкова планировали вооруженное нападение на отдел полиции

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Арестованных членов запрещенного в России «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» подозревают в подготовке вооруженного нападения на отдел полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Троим москвичам вменяется статья 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, признанной террористической»). У них изъяты самодельные взрывные устройства, стрелковое оружие и патроны.

По данным ФСБ, подозреваемые планировали устроить теракт в одном из отделов полиции.

Ячейку возглавлял некий Корякин из Тулы, который в настоящее время находится на принудительном лечении.

Хамовнический суд Москвы 15 апреля выдал санкцию на арест Юрия Екишева, Сергея Финогина и Павла Антонова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 13 июня.

Источник агентства уточнил, что арестованным вменяется продолжение деятельности организации после запрета в 2015 году.

10 сентября 2018 года сообщалось, что националиста Юрия Екишева признали виновным в экстремизме за сообщение в соцсетях и приговорили к двум годам колонии. С учетом времени, проведенного под стражей, осужденного выпустили на свободу после приговора.

Екишев уже был судим за запись в соцсетях: в мае 2017 года он получил полтора года колонии. Сразу после выхода на свободу, его вновь арестовали по новому обвинению. В 2006 году Екишев был судим за экстремизм.

Он известен как соратник руководителя организации «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» Владимира Квачкова, который 19 февраля 2019 года освободился из мордовской колонии строгого режима. Он провел в заключении в общей сложности почти 10 лет за подготовку военного мятежа и экстремизм. После декриминализации последней нормы полковника выпустили на свободу досрочно.

В 2015 году Мосгорсуд признал террористическим незарегистрированное Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» (НОМП) и запретил его деятельность на территории России.

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