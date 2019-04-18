В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС

Минобороны Индии может не согласовать приобретение российских танков Т-90МС по причине недостаточной локализации производства такой техники в стране, сообщили Defense News источники в индийском оборонно-промышленном комплексе.

Американское издание пишет, что одним из условий может стать желание ведомства повысить доли производимых внутри страны комплектующих с 40 до 80 процентов.

Согласно Defense News, из России поставляются артиллерийские системы, отдельные компоненты для которых выпускаются в Индии, а на импортируемые двигатели и трансмиссии приходится около 40 процентов стоимости Т-90МС.

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Один из собеседников издания выразил опасение, что расширение локализации производства танка в Индии приведет к его удорожанию, поскольку стороны не заключили «надежную сделку по передаче технологии», которая бы позволила наладить внутри страны поддержку и модернизацию техники в течение ее жизненного цикла.

Контракт на покупку у России 464 единиц Т-90МС за 1,92 миллиарда долларов одобрен комитетом кабинета министров Индии по безопасности. Окончательное завершение сделки требует согласования Минобороны Индии.

К настоящему времени Индия располагает около 1100 танков Т-90, из которых примерно 300 напрямую ввезены из России.

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