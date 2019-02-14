Россия получит «Прорыв» до 2020 года

К концу 2019 года «Уралвагонзавод» выпустит первую партию танков Т-90М, сообщает на Blogspot.com военный эксперт Алексей Хлопотов.

«Предполагается, что в этом году должен быть подписан акт приемки госиспытаний, состоится принятие танка Т-90М на вооружение, а уже к концу года будет выпущена первая партия таких машин», — пишет специалист.

Свой комментарий эксперт сопроводил «свежей фотографией, на которой мы видим Т-90М, облепленный снегом, стоящий в каком-то ангаре». По его мнению, снимок сделан в НИИ-38 (город Кубинка, Московская область).

Т-90М («Изделие 188М») создается в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Танк представляет собой модернизированный вариант Т-90А. Изделие в настоящее время проходит государственные испытания.

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В августе 2018 года в ходе форума «Армия-2018», согласно неофициальным источникам, был подписан второй контракт на выпуск батальонного комплекта (31 танк) Т-90М.

Первый контракт на Т-90М, подписанный в августе 2017 года в ходе форума «Армия-2017», предполагает выпуск десяти Т-90М и модернизацию 20 единиц Т-90 и Т-90А до уровня Т-90М.

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