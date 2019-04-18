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Пенсии ветеранов Великой Отечественной войны вырастут почти на 10 тысяч рублей

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Государственная Дума приняла закон, согласно которому пенсии ветеранов Великой Отечественной войны увеличатся в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости. Законопроект был внесен правительством России.

По данным агентства, на доплаты к пенсиям ветеранов будет выделено 950 миллионов рублей в 2019-м и до 1,42 миллиарда в последующие годы.

Уточняется, что начиная с 1 января 2013 года законом предусмотрено ежегодное повышение пенсий ветеранов на 2 процента до достижения 100-процентного ее размера. Ветеранам, которые были уволены с военной службы, пенсии рассчитывают на основании денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих. Новый законопроект предлагает отменить эти ограничения для участников Великой Отечественной войны и начислять пособия «без ограничения размера денежного довольствия», говорится в пояснительной записке.

Повышенные почти на 10 тысяч рублей пенсии начнут получать фронтовики, принимавшие участие в боевых действиях в составе действующей армии; награжденные медалью «За оборону Ленинграда»; инвалиды вследствие ранения, полученного из-за войны.

Законопроект разработан в связи с указом президента о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы.

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