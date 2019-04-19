В российском колледже почти месяц скрывали изнасилование студента

В Липецкой области администрация одного из колледжей почти месяц скрывала изнасилование несовершеннолетнего студента. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудники учреждения скрывали факт изнасилования несовершеннолетнего другими учащимися.

По факту укрывательства преступления была проведена проверка. Установлено, что сотрудники учреждения нарушили требования Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Уточняется, что прокуратура Правобережного района Липецка также проведет проверку в медучреждении, сотрудники которого не сообщили о поступлении изнасилованного подростка.

В отношении администрации образовательного учреждения возбудили уголовное дело по статье 316 УК («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»).

В марте сообщалось о директрисе петербургского детского дома №8 Наталье Федоровой, которая несколько лет считала выдумщиками детей, рассказывавших ей о сексуальном насилии со стороны педагогов. Она призналась, что с 2003 по 2017 год не раз выслушивала жалобы от воспитанников, но не верила детям, так как они состояли на учете в психоневрологическом диспансере и «могли фантазировать на сексуальные темы».

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