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Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

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Дмитрий Быков

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.

По ее словам, состояние литератора оценивается как стабильное. «Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет», — написала журналистка.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в уфимской больнице сообщал, что врачи диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга. В свою очередь, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг этот диагноз, назвав его «просто лажей». Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также заявил, что эта информация не соответствует действительности.

17 апреля Быкова экстренно госпитализировали в Уфе, куда он приехал, чтобы выступить с лекцией. На следующий день его перевезли в Москву в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Отмечалось, что его состояние стабильно тяжелое, однако транспортировку он перенес удовлетворительно.

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