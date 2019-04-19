Врачи поставили диагноз Дмитрию Быкову

У писателя и журналиста Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врачей уфимской больницы, в которой он находился до транспортировки в Москву.

По словам собеседника агентства, диагноз был подтвержден после того, как Быкову сделали компьютерную томографию. Первоначально медики подозревали, что у него нарушение мозгового кровообращения, но эта информация не подтвердилась.

В свою очередь, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг информацию о диагнозе Быкова. «Вранье полное, просто лажа», — сказал он. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также заявил, что эта информация не соответствует действительности.

17 апреля стало известно о госпитализации писателя. Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где должна была пройти его лекция. Сообщалось, что его доставили в больницу из-за гипергликемического криза — обострение у людей, страдающих сахарным диабетом, вызванное резкой нехваткой инсулина в организме. Врачи ввели писателя в искусственную кому.

18 апреля Быкова перевезли в Москву в НИИ Нейрохирургии имени Бурденко. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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