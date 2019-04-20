Дмитрию Быкову стало лучше

В состоянии российского писателя Дмитрия Быкова наблюдаются улучшения. Об этом сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов, говорится на сайте издания.

Такой вывод издатель сделал после диалога с сотрудниками центра нейрохирургии имени Бурденко, где сейчас лежит Быков.

19 апреля ТАСС со ссылкой на источники в уфимской больнице сообщал, что врачи диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга. В свою очередь, Муратов опроверг этот диагноз, назвав его «просто лажей». Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также заявил, что данная информация не соответствует действительности.

17 апреля Быкова экстренно госпитализировали в Уфе, куда он приехал, чтобы выступить с лекцией. На следующий день его перевезли в Москву в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Отмечалось, что его состояние стабильно тяжелое, однако транспортировку он перенес удовлетворительно.

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