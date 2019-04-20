Встреча президента Эстонии с Путиным расколола прибалтов

МИД Литвы призвал Эстонию осторожнее подходить к диалогу с Россией после того, как президент страны Керсти Кальюлайд нанесла визит в Москву, в ходе которого провела встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство BNS.

«Обычно, когда мы координируем и действуем более сплоченно, это всегда более эффективно, потому что всегда будут попытки разрушить и проверить единство европейских стран или стран Балтии», — заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Дипломат отметил, что в преддверии визита Эстония не предоставляла Литве сведения о том, какие вопросы будут обсуждаться в Москве. В Вильнюсе ожидают, что Таллин все же предоставит больше сведений позднее.

По мнению главы МИД Литвы, Россия при помощи этой встречи намерена «создать впечатление» отсутствия изоляции и наличия обычного сотрудничества.

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным состоялась в Москве 18 апреля. Время для нее, по словам президента Эстонии, сейчас «самое что ни на есть подходящее».

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