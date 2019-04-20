Названа причина смерти курьера «Яндекс.Еды» после десятичасовой смены

Причиной смерти курьера сервиса «Яндекс.Еда» Артыка Орозалиева, который отработал более десяти часов без перерыва и упал замертво, стал сердечный приступ. Об этом родственники Орозалиева рассказали изданию «Фонтанка».

По словам брата погибшего, результаты экспертизы показали, что молодой человек умер своей смертью. «Криминала не выявлено, причина смерти — сердечный приступ, а у него никогда не было проблем с сердцем. Я советовался со знакомым кардиологом, и он мне сказал, что у абсолютно здорового человека от перенагрузки такое могло произойти», — сказал он.

Брат Орозалиева отметил, что тот не жаловался на усталость, однако говорил, что у него сложный график работы. Курьер рассказывал, что его оштрафовали за несоблюдение сроков доставки, и хотел исправить недочеты в работе.

Представители «Яндекс.Еды» связались с семьей погибшего, попросили прислать заключение о смерти и предложили помощь. Ранее в пресс-службе компании отметили, что будут стараться контролировать нагрузку курьеров, даже если они сами берут длинные смены.

Другие курьеры рассказали изданию, что за 12-часовую смену можно заработать около двух тысяч рублей. Нарушение сроков доставки автоматически уменьшает размер вознаграждения, однако штрафов за это нет. Работники могут попросить перерыв, но супервайзер не всегда соглашается на это, если в зоне доставки много заказов.

О смерти Орозалиева стало известно 19 апреля. 20-летний молодой человек развозил заказы в Санкт-Петербурге более десяти часов без перерыва, после чего упал с велосипеда и умер на улице в фирменной одежде сервиса «Яндекс.Еда». Супервайзер требовал от Орозалиева доставлять заказы максимально быстро.

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