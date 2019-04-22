Экономика
 
Последние новости
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Променявший еду на пиво американец продержался 46 дней и стремительно похудел
От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек
Блогер захотел себе доменное имя и организовал вооруженное нападение
Названа полезная доза кофе
Гол дальним ударом едва не лишил комментатора голоса
Пойманные с поличным российские торговцы оружием попали на видео
Москвичам гарантировали хорошее настроение от погоды 
Дорожные знаки в России станут меньше
Новости партнеров

Российские магазины начали переходить на оплату наличными

Перейти в «Мою Ленту»

В первом квартале этого года выросла доля наличных платежей, после того как в течение прошлого года активно росла безналичная оплата, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании Frank RG совместно с производителем онлайн-касс «Эвотор».

«Эвотор» занимает около 20 процентов кассового рынка, основная клиентура — торговые предприятия малого и среднего бизнеса, работающие во всех сферах торговли. Как показывает статистика компании, доля платежей по картам начала падать с февраля и к марту сократилась на четыре процентных пункта, до 36 процентов.

Максимальная доля безналичной оплаты в 40 процентов была зафиксирована в декабре 2018 года. Больше всего оплата наличными выросла в магазинах одежды и гостиницах (+ четыре процента) и клубах и секциях (+ один процент).

При этом безналичная оплата поднялась в образовательной сфере (+16 процентов), торговле строительными (+ восемь процентов), автомобильными (+ шесть процентов) и промтоварами (+ шесть процентов).

По оценке Национального платежного совета, торговые точки, особенно в регионах, предпочитают оплату наличными, предлагая за такие платежи скидки на товары. Таким образом магазины избегают высоких банковских комиссий за эквайринг (в среднем 1,5-2,5 процента, но для малого бизнеса может быть выше).

Также причиной может стать то, что в 2017 году администрирование обязательных страховых взносов передано в налоговую инспекцию. Чтобы сформировать фонд серых зарплат, многие торговые точки в момент наплыва клиентов принимают только наличные.

Ранее сообщалось, что платежная система Visa собирается повысить максимальную сумму покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в России в три раза, до трех тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам
Покупку машин и квартир по карте решили сделать для россиян дешевле
Россиянам станет проще снимать наличные в магазинах
В «Пятерочках» появятся банки
Другие материалы рубрики
Экономика00:05Сегодня

Внутренняя энергия

Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
10:03Сегодня

Российская пшеница упала в цене

06:3320 апреля

Суд Украины встал на сторону России в споре против украинской оборонки

09:33Сегодня

В США решили напомнить о санкциях против Ирана

Экономика00:0217 апреля

Большой куш

Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
09:50Сегодня

Делягин заявил о превращении патентного права в инструмент монополизации

12:4313 апреля

Visa увеличила максимальную сумму для совершения покупок без ПИН-кода

18:3021 апреля

Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Экономика18:3518 апреля

Ставка на малых

Как Минфин нашел способ поддержать предпринимателей
08:36Сегодня

Названы самые лучшие яйца и творог

19:22 7 апреля

Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

14:0621 апреля

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из российского сырья

Россия
«Сделаем так, чтобы они не исчезли»
Кусто приехал в Россию спасать косаток и белух из китовой тюрьмы. За ними следит весь мир
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек
Дорожные знаки в России станут меньше
Россиянка поела суши и впала в кому
Российские полицейские помогли спасти из пожара котенка и хорька
Все материалы
Мир
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Полиция Шри-Ланки вычислила новых подозреваемых по делу о терактах
США отказались вторгаться в Иран для смены режима
Названа цель звонка Трампа Зеленскому
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
«Вы старались выставить Украину проституткой»
Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
Последняя битва
Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?
Савченко назвала виновных в конфликте с Россией
Стала известна дата объявления итогов выборов президента на Украине
Украинцы зауважали «вошедшего в историю» Порошенко
Саакашвили снова собрался на Украину
Все материалы
Экономика
Внутренняя энергия
Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
Российская пшеница упала в цене
В США решили напомнить о санкциях против Ирана
Делягин заявил о превращении патентного права в инструмент монополизации
Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти
Все материалы
Силовые структуры
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию на дороге
Из России выслали скрывавшегося от Интерпола наркоторговца
Суд освободил онкобольного россиянина от наказания
Мать российского активиста осудили за ушиб ногтем полицейского
Все материалы
Наука и техника
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Раскрыта судьба древнего исчезнувшего города
Названа полезная доза кофе
У берегов России нашли немецкую подлодку
Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами
Все материалы
Спорт
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Гол дальним ударом едва не лишил комментатора голоса
В UFC отреагировали на критику Нурмагомедова
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение и установил антирекорд
Сборная России по сумо выиграла чемпионат Европы
Все материалы
Культура
«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»
Правила жизни Владимира Набокова
Изнанка Америки
Женская сексуальность и тревога в декорациях голливудских фильмов
«Я не сплю с мужчинами через час после знакомства»
Как случайный секс помогает найти и принять себя: «Рюрик» Анны Козловой
Российские артисты поздравили Зеленского и попросились на гастроли
Появилась информация о госпитализации Любови Успенской
Дмитрий Быков вновь заговорил
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Блеск и нищета Америки глазами одного из самых известных фотографов мира
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дух эры
Лучшие фотографы опустились на дно и поднялись на баррикады ради впечатляющих фото
Телеведущий непристойно пошутил о собаке и рассмешил ведущую
В сети изумились требованию девушки очистить участниц девичника от грехов
У Зеленского нашли еще одно сходство с героем сериала «Слуга народа»
Илон Маск похвастался знанием русских поговорок
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Наоми Кэмпбелл пожаловалась на проблемы из-за цвета кожи
Внезапно вспыхнувшая на парковке Tesla попала на видео
Флойд Мэйуэзер надел на шею 11 килограммов золота
Меган Маркл заставляла визажиста красить ее по роликам из интернета
Все материалы
Путешествия
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Младенец умер на борту самолета
Унижавший стюардесс 200-килограммовый пассажир умер от неизвестной болезни
Назван самый доступный для туристов российский город
Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам
Все материалы
Из жизни
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
Кладоискатели нашли гору древних монет стоимостью 150 тысяч фунтов
Школьница нашла зуб самой большой акулы в истории
Принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет отправят в Африку
В Великобритании выходили аномально маленького ребенка
Все материалы
Маршрутки-люкс
Все конкуренты первого минивэна Lexus
Тот самый Широкий
Путь «Чероки» от простого трудяги до самого мощного серийного внедорожника
Видеоподробности о Renault Arkana
Репортаж с московского завода Renault
Что, если не Mercedes?
С кем будет соперничать новейший Mercedes GLS?
Представлен первый в мире полностью электрический Ford Bronco
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
Самый маленький хот-хэтч Toyota выехал на Нюрбургринг
Все материалы
Дом
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Ипотечный провал обошел Москву стороной
Дом Клода Моне предложили в аренду за 200 долларов в сутки
Новая Москва оказалась популярнее «старой»
Российский чиновник отдал памятник культуры под застройку и попался
Все материалы