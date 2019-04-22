Подмосковье расширило экспортный потенциал высокотехнологичных услуг

Участник фармакологического кластера «ФармДолина», «Центр доклинических и клинических исследований» заключил соглашение со словацкой компанией SITNO Pharma, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 апреля.

Документ подписан в рамках сотрудничества участников международного кластера BioTox, единственным представителем которого от России является «ФармДолина».

Как пояснил Хромов, соглашение позволит проводить в регионе неклинические исследования широкого круга лекарственных и косметических средств. «Эти исследования не только довольно дорогостоящие, но и нередко недоступны для отечественных производителей лечебных препаратов и косметической продукции», — отметил он.

Кластер «ФармДолина» создан в 2017 году с целью вывода инновационных продуктов на российский и международный рынки.

В октябре прошлого года власти Подмосковья анонсировали увеличение экспорта до 11 миллиардом долларов к 2024 году. Для этого будет усилена поддержка местных производителей, говорилось в сообщении. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о высокой конкурентоспособности местной продукции.