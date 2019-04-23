Историю Pirelli уместили в 20-минутном сериале

Итальянская компания Pirelli презентовала цифровой графический роман о своей 147-летней истории. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект посвящен технологиям и инновациям Pirelli в области разработки продуктов, а также корпоративной культуре и коммуникациям. При его создании авторы использовали иллюстрации, архивные изображения и интерактивный дизайн, предлагающий зрителю доступ к дополнительному контенту во время просмотра.

Исторические реконструкции графического романа основана на книге профессора Карло Беллавите Пеллегрини «Pirelli. Инновации и страсть». Мини-сериал из пяти эпизодов продолжается около 20 минут и охватывает историю Pirelli с 1872 года — даты ее основания в Милане — до наших дней.

Кадр: видео «Pirelli» 1 /3

Так, например, в первом эпизоде под названием «Резина будущего» основатель компании Джованни Баттиста Пирелли смотрит из окна фабрики и спрашивает себя, что заставляет толпу восстать в мае 1898 года на улицах Милана. Во втором эпизоде — «Рождение бренда» — показаны уже 1930-е годы: сын Джованни Альберто приводит компанию к производству шин и продвигает ее в сторону интернационализации.

Третий эпизод под названием «Резина становится популярной» посвящен созданным в 1963 году шинам Cinturato, которые были отмечены в первом выпуске Календаря Pirelli. В серии «От дорог к информационной магистрали» показано, как Pirelli запускает продукцию семейства P Zero.

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Заключительный эпизод «Путешествие продолжается» охватывает период с 2000-го года по сегодняшний день. Сюжет рассказывает, как компания переживала различные реорганизации с приходом новых акционеров, продолжающийся технический прогресс и укрепление бренда.

В декабре в миланском выставочном центре Ангар Бикокка состоялась презентация нового календаря Pirelli, автором которого стал фотограф Альберт Уотсон. Съемки календаря, получившего название «Сила мечты», проходили в Майами и Нью-Йорке в апреле 2018 года. В результате Уотсон создал 40 цветных и черно-белых снимков, в которых выразил «огромную страсть к кинематографу» через визуальные истории четырех героинь.

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