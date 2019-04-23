Московского полицейского задержали за вымогательство у бандитов

Сотрудник УВД по Юго-Восточному округу Москвы задержан за мошенничество силами Главного управления собственной безопасности МВД России. Об этом во вторник, 23 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила «Ленте.ру».

По ее словам, в настоящее время в столичном главке МВД проводится служебная проверка, по результатам которой полицейского уволят по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Подмосковный главк Следственного комитета России (СКР) возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По информации РИА Новости, в настоящее время фабула уголовного дела не раскрывается. Однако, по некоторым данным, задержанный полицейский якобы мог вымогать деньги у бандитов, с которыми должен был бороться. Официального подтверждения этим данным пока не поступало.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!