Московского полицейского задержали за вымогательство у бандитов

Сотрудник УВД по Юго-Восточному округу Москвы задержан за мошенничество силами Главного управления собственной безопасности МВД России. Об этом во вторник, 23 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила «Ленте.ру».
По ее словам, в настоящее время в столичном главке МВД проводится служебная проверка, по результатам которой полицейского уволят по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Подмосковный главк Следственного комитета России (СКР) возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По информации РИА Новости, в настоящее время фабула уголовного дела не раскрывается. Однако, по некоторым данным, задержанный полицейский якобы мог вымогать деньги у бандитов, с которыми должен был бороться. Официального подтверждения этим данным пока не поступало.