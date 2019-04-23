Француженка показала «индейские» украшения

Французская ювелирная марка Messika представила новую коллекцию украшений Born to be Wild, составленную из нескольких линий. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 10 апреля.

По ее собственным словам, Валери Мессика, создавая свою «индейскую» коллекцию из четырех линий — Bohemian, Amazon, Hippie и Cow Girl — вдохновлялась «Бедовой Джейн» (Calamity Jane), женщиной-ковбоем, знаменитостью всего фронтира американского Дикого Запада.

Фото: Messika 1 /3

Самая необычная для Messika линия — Black Hawk, вошедшая в коллекцию Cow Girl. Она названа в честь легендарного индейского вождя Черного Ястреба. Для колье, браслета, серег и подвесок, составленных из стилизованных «перьев» в оправе из розового золота, ювелир выбрала центральноамериканское дерево церикоте, или Cordia dodecandra. На срезе эта древесина напоминает полосатую окраску птичьего пера. Оно составляет впечатляющий контраст с бриллиантами.

Центральные предметы линии Diamond Catcher — колье-чокер с ярким перышком и браслет-базубанд на предплечье, а также кольца на два пальца и серьги. В линии Snake Dance («Танец змеи») вошли колье формы «вопросительный знак» с бриллиантами общей массой около 17 карат, кольца, серьги-креолы и серьги-каффы.

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Украшения линии Sun Tribe («Солнечное племя») из коллекции Amazon похожи на культовые драгоценности из храмов ацтеков и инков: широкое колье в виде солнечного круга с золотыми лучами и бриллиантовыми «капельками», браслет-кафф, кольца и серьги. Серьги-шандельеры Shaman Shield («Шаманский щит») напоминают разом индейские «ловушки снов» с подвесками-перышками и украшения эпохи барокко.

Французский бренд Messika основан в 2005 году ювелирным дизайнером Валери Мессика, дочерью предпринимателя, специализирующегося на продаже бриллиантов. Практически для всех украшений марки используются бриллианты: бесцветные, реже желтые и розовые. Большая часть коллекций Messika создана с применением инновационных технологий и запатентована. Капсульную коллекцию Messika by Gigi Hadid Валери Мессика разработала совместно с известной моделью Джиджи Хадид.

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