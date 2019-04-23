Крокодила-убийцу нашли с мертвым водолазом в пасти

Крокодил убил водолаза, работавшего на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нападение произошло, когда 30-летний Дарлин Ути (Darlin Uti) чинил подводную трубу, проходящую возле его дома. Рептилия схватила его между ног и потащила в глубину. Сестра Ути пыталась вытянуть мужчину за шланг, по которому подавался воздух, но не смогла.

Спасатели прочесали реку и на следующий день обнаружили крокодила, плывущего с останками водолаза в зубах. Тело отобрали и вернули семье для погребения.

В марте сообщалось о поимке крокодила-людоеда, съевшего мигранта. Рептилию нашли с помощью местного шамана.

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