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Невеста отказалась от свадьбы за крупное вознаграждение и нашла понимание

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Девушка с Кубы рассказала, что согласилась взять крупную сумму денег у родителей жениха в обмен на отказ от свадьбы с ним. В своем посте на Reddit пользовательница объяснила, что на то у нее были веские причины.

«Мой бывший — из очень традиционной азиатской семьи, которая иммигрировала сразу после его рождения. Оба родителя очень успешны в своих карьерах и зарабатывают кучу денег», — отметила она. Мать и отец жениха не приняли его возлюбленную и пытались всеми способами расстроить брак.

По ее словам, расставание произошло месяц назад и жених не знает о том, что родители предложили ей оставить его за вознаграждение. Девушку подстегнули неприятные перемены в поведении жениха с момента помолвки. Он стал чрезмерно контролировать ее, возлюбленный требовал от нее расписывать весь день, чтобы он был в курсе. «Вместе с этим я узнала, что он алкоголик, который становится очень агрессивным в нетрезвом состоянии», — добавила пользовательница в своем посте.

Девушка и сама подумывала о расставании, но мать жениха позвонила ей и попросила встретиться. На встрече родители предложили ей 10 тысяч долларов (около 640 тысяч рублей) за то, чтобы она разошлась с их сыном. «Я взяла деньги», — призналась она. По условиям договоренностей, она не могла говорить парню о встрече с его семьей и «выкупе».

По словам общих знакомых, жених был очень расстроен в связи с произошедшим и все еще любит ее. Многие пользователи в комментариях поддержали решение девушки отказаться от таких отношений в пользу денег. «Это достаточно много денег, чтобы сделать что-то, что планировалось в любом случае. У этой семейки куча проблем. Надо брать деньги, и пусть сами разбираются со всем», — отметил один из них.

Однако некоторые посчитали такой шаг девушки неправильным. «Брать деньги за расставание с кем-то — это дерьмовое поведение, даже если ты планировала это сделать в любом случае. Ты отстой, его родители отстой, да и он тоже отстой. Вы стоите друг друга», — подчеркнул пользователь.

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