22 миллиарда рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье

Финансирование работ по ремонту дорог в Подмосковье в текущем году составит 22 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 23 апреля.

По его словам, планируется привести в порядок около двух тысяч дорог протяженностью порядка 2,4 тысячи километров.

Также министр анонсировал благоустройство территорий близ 20 автовокзалов и замену дорожного покрытия возле медучреждений. Кроме того, более одного миллиарда рублей намерены потратить на ремонт подъездов к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), добавил он.

Ремонтные работы на дорогах начнутся в мае.

В августе прошлого года губернатор Андрей Воробьев отметил высокое качество отремонтированных дорог. Он заверил, что власти продолжат работу над улучшением дорожного покрытия, а также созданием удобной дорожно-транспортной инфраструктуры в области.

