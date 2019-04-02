Ремонт дорог в Подмосковье начнется в мае

Ремонт дорог в Московской области начнется с 1 мая, всего планируется привести в порядок почти 2,5 тысячи километров, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует корреспондент Ленты.ру во вторник, 2 апреля.

«В 2019 году у нас уже сформирован план ремонта. Почти две тысячи дорог, 2,5 тысячи километров, региональная сеть — 402 дороги, и более 1,5 тысячи дорог муниципальной сети. Мы уже подготовили основные приоритеты по выполнению на дорогах», — рассказал Гержик.

Ранее министр рассказал, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Московской области в 2019 году выделено более 41 миллиарда рублей. Средства, в частности, пойдут на увеличение доли протяженности региональных автодорог, повышение безопасности дорожного движения.

В августе прошлого года губернатор Андрей Воробьев отметил высокое качество подмосковных дорог. При этом он подчеркнул, что не стоит останавливаться на достигнутом, так как еще остались проблемные зоны.

Как отмечается в сообщении пресс-службы профильного ведомства, в настоящий момент Мособласть занимает 10-е место среди регионов по темпам роста нормативного состояния дорог.