Более 40 миллиардов рублей выделено на обновление дорог в Подмосковье

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Московской области в 2019 году выделено более 41 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его слова приводит корреспондент Ленты.ру в среду, 20 марта.

«Основные задачи проекта — это увеличение доли протяженности региональных автодорог в нормативном состоянии, снижение уровня перегруженности автодорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в ДТП», — рассказал Гержик.

Он уточнил, что на эти цели из федерального бюджета выделено 600 миллионов рублей, остальная часть суммы — средства регионального бюджета.

Так, до конца года запланировано отремонтировать 1,5 тысячи километров региональных дорог, реконструировать и построить более 40 километров дорожного полотна, говорится в сообщении профильного ведомства.

В пресс-службе добавили, что Подмосковье занимает десятое место среди субъектов РФ по темпам роста нормативного состояния дорог. Ежегодно в регионе ремонтируется более двух тысяч километров автодорог.