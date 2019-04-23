Наука и техника
 
Последние новости
США выступили за переговоры Зеленского c Путиным
Спорному российскому мегапроекту дали второй шанс
В новых вагонах российских поездов появятся холодильники и сейфы
Быкову позволили выйти в эфир прямо из больницы
23-летний российский фигурист ушел из спорта
Украинских моряков предложили обменять на Порошенко
Софи Тернер с бокалом вина разоткровенничалась о постельной сцене с Арьей Старк
Белоруссия захотела помочь Украине преодолеть российские санкции
Женщина очнулась после 27 лет комы
Новости партнеров

Найден исчезнувший во Вторую мировую корабль

Перейти в «Мою Ленту»

Морские археологи обнаружили затонувшее грузовое судно SS Iron Crown, которое было подбито японской торпедой в 1942 году и чье местонахождение не было известно почти столетие. Об этом сообщает BBC News.

Место кораблекрушения было найдено в 100 километрах от побережья австралийского штата Виктория. SS Iron Crown представляет собой корабль длиной около 100 метров. Пораженное торпедой судно затонуло на глубине 700 метров, однако исследователи отмечают, что большая часть его корпуса хорошо сохранилась. Якоря также были обнаружены нетронутыми.

В результате потопления судна, которое погрузилось под воду в течение 60 секунд, погибли 38 человек, при этом выжили 5 членов экипажа. Последний человек из команды умер в 2012 году. Точное местонахождение корабля, перевозившего руду из Южной Австралии в Новый Южный Уэльс, не было известно в течение 77 лет.

В феврале сообщалось, что в Тихом океане обнаружили обломки линейного крейсера японского императорского флота «Хиэй», потопленного в годы Второй мировой войны. Он был первым линкором, который Япония потеряла в годы Второй мировой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
SS Iron Crown: WW2 shipwreck found off Australia
В США заподозрили Россию и Китай в охоте за утонувшим F-35A
Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0522 апреля
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»

«Везде мерещились интриги и козни»

Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
11:14Сегодня

Раскрыта причина загадочных геомагнитных аномалий

16:0920 апреля

Найден легкий способ предотвратить старение мозга

12:29Сегодня

Зафиксировано ускорение наступления климатической катастрофы

Наука и техника00:0218 апреля

Оно живое

Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
07:34Сегодня

Назван новый способ избежать ранней смерти

17:3313 апреля

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

10:57Сегодня

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Наука и техника00:0320 апреля

Придется терпеть

Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
00:11Сегодня

Созданы полусинтетические клетки человека

17:34 7 апреля

Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

05:21Сегодня

Представлен проект самолета для перевозки ракет на Восточный

Россия
«Страх есть у любого, его надо побеждать»
 
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Его организм не борется с инфекцией»
Восьмилетнего Костю спасет от смерти дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
Найдены миллиарды для решения проблем Чечни с электричеством
Крым отрубили от российского электричества
Россияне вытащили ребенка из горящей машины за секунду до возгорания двигателя
Российские дети стали чаще сводить счеты с жизнью
Все материалы
Мир
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
США выступили за переговоры Зеленского c Путиным
Уроженка Израиля призналась в поддержке ИГ из США
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке
Члены избиркома в Индонезии массово умерли после крупных выборов
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Все материалы
Бывший СССР
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Дерусификацию школ в Латвии признали законной
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
Зеленский накажет виновных в потере Крыма и Донбасса
Все материалы
Экономика
Внутренняя энергия
Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
Белоруссия оставила Европу без бензина из-за России
Импортеры яблок переняли опыт контрабандистов
Счетная палата нашла миллиардные нарушения в бюджете России
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
Сбербанк обзавелся «народным» названием
Подсчитан вклад нацпроектов в будущее России
Все материалы
Силовые структуры
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Московского полицейского задержали за вымогательство у бандитов
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
Суд арестовал имущество обвиняемого в убийствах сенатора Арашукова
Сотрудника ФСБ оправдали по обвинению в заказном убийстве бизнесмена
Все материалы
Наука и техника
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Раскрыта причина загадочных геомагнитных аномалий
Зафиксировано ускорение наступления климатической катастрофы
Назван новый способ избежать ранней смерти
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
23-летний российский фигурист ушел из спорта
Тренера клуба НБА обвинили в сексуальных домогательствах
Разгромное поражение рассорило игроков «Манчестер Юнайтед»
В «Ювентусе» нашли страдающего из-за Роналду футболиста
Овечкина выгнали со льда за аплодисменты судьям
Подруга Мамаева и Кокорина назвала причину драки с водителем
Все материалы
Культура
«Меня тянет в Россию как завороженного»
Он сыграл Волан-де-Морта и Онегина, потом снял фильм о Нурееве: интервью с Рэйфом Файнсом
Изнанка Америки
Женская сексуальность и тревога в декорациях голливудских фильмов
Владимир Набоков«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»
Правила жизни Владимира Набокова
Певица МакSим попала в аварию
Софи Тернер с бокалом вина разоткровенничалась о постельной сцене с Арьей Старк
Премьеру новых «Мстителей» перенесли ради фильма с Машковым
Арья из «Игры престолов» рассказала о съемках своей первой сцены секса
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Ведущий задумался об эффективности крема от геморроя для лица
Назвавший Comedy Club отвратительным депутат захотел контроля над юмором на ТВ
«Ночь пожирателей рекламы» в Москве станет премьерной
Невеста отказалась от свадьбы за крупное вознаграждение и нашла понимание
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Кольцо из кандалов декабриста продали за шесть миллионов рублей
Меган Маркл заставляла визажиста красить ее по роликам из интернета
Россияне разлюбили дорогие машины
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Стали известны подробности смерти младенца на борту самолета
Назван процент берущих с собой еду в отели россиян
Россиянам на Шри-Ланке порекомендовали закрыться в гостиницах
Названа стоимость самого дорогого авиаперелета из России на майские праздники
Все материалы
Из жизни
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
Женщина очнулась после 27 лет комы
Американец поймал древнейшую рыбу весом 77 килограммов
Неопытные игроки в лотерею совершили ошибку и сорвали джекпот
Из носа собаки вытащили палку длиной десять сантиметров
Все материалы
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Когда появились люксовые внедорожники?
Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности
Маршрутки-люкс
Все конкуренты первого минивэна Lexus
Тот самый Широкий
Путь «Чероки» от простого трудяги до самого мощного серийного внедорожника
Hyundai назвала цены на единственный в России «горячий» хэтчбек
Tesla представила собственный процессор для автопилота
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али продадут на аукционе
Все материалы
Дом
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Банду серийных квартирных воров задержали в Подмосковье
Жилье в России стало продаваться вдвое быстрее
Ипотечный провал обошел Москву стороной
В Москве подскочили продажи несуществующего жилья
Все материалы