Найден исчезнувший во Вторую мировую корабль

Морские археологи обнаружили затонувшее грузовое судно SS Iron Crown, которое было подбито японской торпедой в 1942 году и чье местонахождение не было известно почти столетие. Об этом сообщает BBC News.

Место кораблекрушения было найдено в 100 километрах от побережья австралийского штата Виктория. SS Iron Crown представляет собой корабль длиной около 100 метров. Пораженное торпедой судно затонуло на глубине 700 метров, однако исследователи отмечают, что большая часть его корпуса хорошо сохранилась. Якоря также были обнаружены нетронутыми.

В результате потопления судна, которое погрузилось под воду в течение 60 секунд, погибли 38 человек, при этом выжили 5 членов экипажа. Последний человек из команды умер в 2012 году. Точное местонахождение корабля, перевозившего руду из Южной Австралии в Новый Южный Уэльс, не было известно в течение 77 лет.

В феврале сообщалось, что в Тихом океане обнаружили обломки линейного крейсера японского императорского флота «Хиэй», потопленного в годы Второй мировой войны. Он был первым линкором, который Япония потеряла в годы Второй мировой.

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