Наука и техника
 
Последние новости
Участник реалити «лишился всего» после фразы о Гитлере и убийстве евреев
Разгромленную в Иловайском котле колонну украинской армии показали на видео
Мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами
Жителям Чечни с ВИЧ запретили заключать брак
Власти российского города получили 97 одинаковых писем по поводу Сталина
Военного эксперта по ЧВК арестовали по подозрению в госизмене
Загитова ухудшила результаты
Буйство украинских расистов в метро Рима попало на видео
Захарова объяснила свою грубость и «метнула стрелки» в сторону США
Новости партнеров

Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным

Перейти в «Мою Ленту»

Подъем утонувшего плавучего дока ПД-50, использованного при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов», нецелесообразен. Вместо утерянной техники допускается приобретение новой. Такое мнение высказал «Интерфакс» знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника, ПД-50 сильно ударился о грунт при затоплении. Также безвозвратно потеряны оба крана, ранее стоявших на доке. По оценке источника, «чтобы контракт на часть ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов", которую предполагалось сделать на 82-м СРЗ, был выполнен, читается вариант оперативного приобретения аналога ПД-50».

Однако если затонувший ПД-50 решат поднять, инженерам предстоит оперативно решить несколько сложных задач. «Главная из них — как не допустить сползание дока, оказавшегося на краю "ямы" глубиной порядка 100 метров, в это природное углубление на дне акватории 82-го СРЗ», — отметил собеседник.

По словам источника, в настоящее время док лежит на дне со значительным уклоном по осевой линии на краю «ямы». Одна из его оконечностей находится на глубине порядка 10 метров, другая — на глубине около 30 метров. По оценкам экспертов, его сползание в «яму» может сдерживать «воздушный пузырь», образовавшийся в незаполненных водой отсеках в «верхней» части дока.

30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. Инцидент произошел из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, вследствие чего ПД-50 ушел под воду. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.

В результате ремонта «Адмирал Кузнецов» должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Работы планируется завершить в 2021 году. В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» почти половину авианосца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
F-35B повоюют без оружия
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
Место затопления ПД-50 попало на видео
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01Сегодня

Игрушка дьявола

Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
08:5524 октября

Разведка США раскрыла сроки появления у России противоспутникового оружия

18:12Сегодня

Россия по-новому освоит Луну

16:27Сегодня

В США подтвердили возможность ударить по России из Европы

Наука и техника00:0419 октября

Часики тикают

Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
07:0323 октября

Определена неожиданная польза физических упражнений

15:38Сегодня

Названо простое средство для борьбы со старением

10:3220 октября

Названа причина смерти сооснователя Microsoft

Наука и техника00:0329 октября
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.

«В Киеве не хотят насилия»

Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
09:21Сегодня

Доказана польза молодой крови в борьбе со старением

11:25Сегодня

Межпланетная станция НАСА вышла из строя

20:52 1 ноября

В России создадут беспилотник дальностью хода 80 тысяч километров

Россия
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Власти российского города получили 97 одинаковых писем по поводу Сталина
Жителям Чечни с ВИЧ запретили заключать брак
РПЦ обеспокоилась душевным здоровьем константинопольского архиепископа
Миссия ОБСЕ проверит соблюдение прав человека в Чечне
Все материалы
Мир
Обложка комикса Is This Tomorrow?Ленина на них нет
Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
Захарова объяснила свою грубость и «метнула стрелки» в сторону США
Россия связала «Белые каски» с «Аль-Каидой»
США и Турция сняли друг с друга санкции
Россия и Куба совместно осудили США
Куба поможет российским спутникам
Южнокорейцам позволили безнаказанно «косить» от армии
Все материалы
Бывший СССР
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Названо условие прекращения страданий жителей Донбасса
Разгромленную в Иловайском котле колонну украинской армии показали на видео
Учителей отправили мести улицы к приезду Лукашенко
Учения украинской армии возле Крыма показали на видео
Все материалы
Экономика
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Россияне влезли в рекордные долги
Оценимая помощь
Насколько важно участие бизнеса в социальных проектах
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире
В Москве обсудили переход к низкоуглеродной модели экономики
Путин усомнился в мегапроекте
Названы самые гениальные компании мира
Все материалы
Силовые структуры
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
Закованные в наручники насильники дознавательницы МВД попали на видео
Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест
Сибиряк застрелил проникшего на стройку подростка и закопал в лесу
Все материалы
Наука и техника
Игрушка дьявола
Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным
Россия по-новому освоит Луну
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
Названо простое средство для борьбы со старением
Все материалы
Спорт
«Каждый день я хотел умереть»
Цыганский король сверг Кличко, потерял все и вернулся, чтобы править
Загитова ухудшила результаты
Кокорин в СИЗО заскучал без компьютерных игр
Болельщики заплатили за письма Кокорину в СИЗО больше сотни тысяч рублей
Вратарь «Лестера» пытался спасти владельца команды из горящего вертолета
Кокорин захотел вернуться в футбол
Умер чемпион московской Олимпиады-1980
Все материалы
Культура
Фредди заберет тебя
Кино недели: поминки по Queen, судьба дизайнера, боевая запрещенка
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Тилль Линдеманн«В мире сейчас творится хрен знает что. И лучше не станет»
Тилль Линдеманн о крови, санкциях, войне и жизни после смерти
Гуф пообещал рассказать об избиении в новом треке
Сатанисты оскорбились новой «Сабриной» и пригрозили судом
Назван худший фильм ужасов всех времен
Жена Оззи Осборна подсыпала мужу снотворное и узнала грязный секрет
Все материалы
Интернет и СМИ
Побеждает сильнейший
Они потеряли контроль над телом, но не сдались. За ними следят тысячи людей
Бузова раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову»
Топ-менеджер телеканала надел костюм палача расчлененного журналиста и пожалел
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Юмористка «Аншлага» проболталась о госпитализации
Фото и сообщения десятков тысяч детей утекли в сеть из-за слежки родителей
Все материалы
Ценности
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте
Раскрыт секрет идеального селфи
Все материалы
Путешествия
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
Стюардессы унизили спасавшего жизнь пассажирке чернокожего врача
Проституток Амстердама захотели переселить
Французский лайнер пришлось развернуть перед российской границей
Все материалы
Из жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Недовольного клиента ресторана пустили на блюда и скормили вегетарианцам
Алчный муж похвалил жену за желание умереть и угодил в тюрьму
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Мрак и котики
Превратиться в монстра и убежать от реальности: октябрь глазами обычных людей
Женщине по ошибке удалили здоровую почку
Воры, акробаты и силачи сколотили банду и похитили 10 миллионов долларов
Все материалы
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Дикий, дикий Запад
Самые дикие проекты самого известного в мире тюнинг-шоу
Чертова дюжина самых крутых машин SEMA
«Заряженные» тачки главного американского тюнинг-шоу
Видео: самый дорогой кроссовер
26 млн рублей за эксклюзивный Bentley Bentayga Silver Frost — почему он столько стоит?
Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии
«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро
«Аурусы» распродали на два года вперед
Все материалы
Дом
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Загнали спутник
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Новый деловой район появится в Москве
Дефицит магазинов ударит по кошелькам россиян
Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц
Москва попала в десятку городов мира с быстро дорожающим жильем
Все материалы