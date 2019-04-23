В российский прокат повторно выйдет фильм Тарковского «Жертвоприношение»

Философская драма режиссера Андрея Тарковского «Жертвоприношение» повторно выйдет в российский прокат. Об этом сообщается на сайте компании «Иное кино».

Отреставрированную копию картины, предоставленную Шведским институтом кино, покажут на шведском языке с русскими субтитрами. С 1 мая сеансы пройдут более чем в 80 кинотеатрах в 43 городах России.

Фильм вышел в 1986 году и стал последней работой режиссера. Он рассказывает о журналисте и писателе Александре, проживающем с семьей на острове Готланд. В свой день рождения главный герой узнает, что мир находится на пороге ядерной войны, и, обращаясь к богу, заявляет, что готов пожертвовать всем самым ценным, чтобы предотвратить трагедию.

Главные роли в ленте исполнили Эрланд Юзефсон, Сьюзен Флитвуд, Аллан Эдвалль и Гудрун Гисладоттир. Драма получила четыре награды на Каннском кинофестивале 1986 года, а также премию BAFTA.

В январе портал IMDB составил список из десяти наиболее популярных на Западе советских фильмов. В перечень включили шесть фильмов Тарковского, в том числе «Жертвоприношение».

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