В Суздале установят памятник Тарковскому

Скульптурная композиция, посвященная 85-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского и 50-летию премьеры его фильма «Андрей Рублев», появится в Суздале летом 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гостиничный комплекс «Суздаль», на территории которого будет установлен памятник.

«На территории гостиничного комплекса выбрана точка с хорошим видом на место съемок фильма "Андрей Рублев". Открытие памятника запланировано на 28 июля», — заявила менеджер отеля Екатерина Свидлова.

Памятник будет включать колокол (эпизод «Андрея Рублева» с таким названием снимался в Суздале — прим. «Ленты.ру»), фигуру Тарковского и персонажей фильма, Рублева и мастера Бориски.

«Андрей Рублев» вышел на экраны в 1966 году. В исторической драме рассказывается о Руси начала XV века и жизни монаха-иконописца Андрея Рублева. Главную роль в картине исполнил Анатолий Солоницын.

Андрей Тарковский — режиссер и сценарист. Он также снял такие фильмы, как «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Иваново детство», «Жертвоприношение» и «Ностальгия». Кинематографист умер 29 декабря 1986 года в возрасте 54 лет.