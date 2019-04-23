Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван

Самолет, следовавший из Москвы в Ереван, Армения, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за скончавшегося на борту пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что решение о немедленной посадке было принято экипажем, когда мужчина почувствовал себя плохо. Тем не менее, он скончался еще до приземления в ростовском аэропорту Платов.

По словам представителя пресс-службы аэропорта, самолет возобновил полет в Ереван после того, как пассажира высадили в Ростове-на-Дону.

В апреле сообщалось, что пассажирка авиакомпании Qantas скончалась во время перелета. 34-летняя женщина умерла в самолете Airbus A380-800, следовавшем из Лос-Анджелеса в Мельбурн. Отмечается, что медики и члены экипажа пытались спасти австралийку в полете, но безуспешно.

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