Россия направила в Сирию новые БОМАНы

Россия направила на испытания в Сирию новые боевые машины наводчика (БОМАНы), выполняющие наводку ударной авиации, сообщили «Известиям» несколько информированных источников в Минобороны.

«Когда будет накоплен опыт применения, разработчики внесут необходимые конструктивные изменения, и машина начнет поставляться в войска», — пишет издание.

Современная БОМАН, отмечает газета, создана на базе бронеавтомобиля «Тигр». Машина получила мощную радиостанцию, лазерный целеуказатель, дальномер, тепловизор и терминалы автоматизированной системы управления (АСУ). БОМАН интегрирована в комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

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«Раньше авианаводчик должен был нести на себе тяжелую аппаратуру. Кроме того, рядом с ним всегда должен был находиться радист. В машине же можно разместить гораздо более габаритную и мощную аппаратуру, которая может передавать информацию и на командный пункт, и сразу в воздух. Такое оборудование, конечно, на себе не потащишь», — сказал изданию бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В апреле большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ России «Цезарь Куников», ранее принимавший участие в доставке грузов в Сирию, сломался во время учений.

В том же месяце сообщалось, что первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики.

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