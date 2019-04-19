Российский «Цезарь Куников» сломался вблизи Крыма

Большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ России «Цезарь Куников» сломался во время учений, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Севастополя.

«Неисправность возникла в рулевой группе. По предварительным данным, ее устранение — вопрос нескольких дней», — сказал собеседник.

Согласно данным агентства, неисправность на «Цезаре Куникове», участвовавшем в учениях аварийно-спасательного отряда Черноморского флота, возникла в районе мыса Херсонес, откуда корабль был отбуксирован к месту базирования.

В апреле Министерство обороны России опубликовало кадры масштабных совместных учений воздушно-десантных войск и военно-морского флота, которые прошли с 25 по 28 марта в Крыму. В ходе мероприятия военнослужащих и боевую технику погрузили на корабли «Цезарь Куников» и «Азов», которые доставили их на полигон Опук. По легенде, десантникам нужно было высадиться на незнакомый участок побережья и уничтожить лагерь боевиков.

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К декабрю 2015-го корабль «Цезарь Куников» в 10-й раз за указанный год прошел по маршруту «Сирийского экспресса».

C июля 2013 года по октябрь 2014-го «Цезарь Куников» проходил ремонт на судоремонтном заводе «Флотский арсенал» в Варне (Болгария).

«Цезарь Куников» построен на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске (Польша). В сентябре 1986 года вошел в состав Черноморского флота. Полное водоизмещение корабля — 4080 тонн.

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