Опубликованы кадры масштабных военных учений в Крыму

mil.ru

Министерство обороны России опубликовало кадры масштабных совместных учений воздушно-десантных войск и военно-морского флота, которые прошли с 25 по 28 марта в Крыму.

В мероприятии приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники, большие десантные корабли Черноморского флота, а также самолеты и вертолеты оперативно-тактической авиации.

Военнослужащих и боевую технику погрузили на корабли «Цезарь Куников» и «Азов», которые доставили их на полигон Опук. По легенде десантникам нужно было высадиться на незнакомый участок побережья и уничтожить лагерь боевиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!