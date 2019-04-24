Мэй предложила Зеленскому вместе противостоять России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила избранного президента Украины Владимира Зеленского посетить Соединенное Королевство «при первой же возможности». Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.

Как отмечается, Мэй и Зеленский поговорили по телефону 23 апреля. Премьер поздравила его с победой на прошедших выборах президента.

Глава правительства предложила продолжать и расширять сотрудничество стран, в том числе «работать вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии». Она также подтвердила приверженность Британии поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны договорились поддерживать тесные контакты, отметили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что посольство России отозвалось на заявление МИД Великобритании, в котором глава ведомства Джереми Хант поздравил Зеленского с победой. Антироссийский характер текста, по словам дипломатов, показывает истинные намерения Лондона в сотрудничестве с Киевом.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах, которые прошли на Украине 21 апреля. По результатам обработки 100 процентов протоколов голосования, он набрал 73,22 процента голосов. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей.

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