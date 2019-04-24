Власти Подмосковья рассказали об оказании экстренной соцпомощи

Экстренную социальную помощь с начала года получили свыше 19 тысяч жителей Подмосковья, выплаты производятся на основании сведений о доходах, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводит корреспондент Ленты.ру в среду, 24 апреля.

«Общая сумма выплат составила более 105 миллионов рублей», — уточнила она.

Максимальный размер пособия в связи с трудной жизненной ситуации не превышает 50 тысяч рублей, добавила Фаевская.

Всего с начала года за социальной помощью обратились порядка 100 тысяч человек. Особой востребованностью у жителей региона пользуются помощь в покупке продуктов, лекарств и в приготовлении пищи, рассказала министр.

В ноябре прошлого года Фаевская рассказала, что для помощи пожилым людям и инвалидам работают более 200 сиделок. При этом пожилые жители также оказывают социальную поддержку нуждающимся. По ее словам, в настоящий момент около 700 граждан являются так называемыми серебряными волонтерами.

